Siria: 'minacce catastrofiche' per i bambini colpiti dal sisma (Di giovedì 2 marzo 2023) I 3,7 milioni di bambini sopravvissuti nelle aree della Siria colpite dal potente terremoto - che ha scosso la Turchia meridionale e la Siria del nord lo scorso 6 febbraio provocando oltre 50mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) I 3,7 milioni disopravvissuti nelle aree dellacolpite dal potente terremoto - che ha scosso la Turchia meridionale e ladel nord lo scorso 6 febbraio provocando oltre 50mila ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedattoreSocial : #Siria, Unicef: 3,7 milioni di bambini colpiti da sisma devono affrontare terribili minacce. La direttrice generale… - Alibaba656 : @GiovaQuez @mannocchia Ha fatto così in Cecenia, Georgia, Siria ed ha vinto lui. Per questo non bisogna sottovalutare le minacce di Putin - noeuro2 : @luciodigaetano La democrazia occidentale : Minacce di arresto ai giornalisti in Ohio Bandire Russia today, ammette… -