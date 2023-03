Sirenetta Copenhagen vandalizzata con colori bandiera Russia

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – La scultura della, emblema di Copenaghen e della Danimarca,con larussa dipinta sulla pietra su cui si trova. La statua della, alta un metro e 25 centimetri, raffigura il personaggio di una nota favola dello scrittore danese Hans Christian Andersen ed è stata collocata nel porto di Copenaghen nel 1913. Già in passato è stata oggetto di atti vandalici. L'articolo proviene da Italia Sera.

