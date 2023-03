(Di giovedì 2 marzo 2023) - 'Mi auguro che i riflettori non vengano spenti. Ministro è un uomo delle istituzioni ha voluto esternare come dire 'mannaggia'...' C'è stata pure l'ironia della sorte. il barcone ha impattato nella ...

Raffaele Falbo, primo cittadino di Melissa, a poche decine di chilometri da Cutro, è tra i sindaci crotonesi che si sono inginocchiati davanti alle piccole bare bianche nella preghiera che ha preceduto il funerale. A questo ordine illegale di Napoli mi sono opposto con lo scudo della Costituzione.

Sindaco Cutro: 'Non facciamo polemiche sulle frasi, risolviamo i problemi' TGLA7

Parla Raffaele Falbo, sindaco di una cittadina vicino Cutro, Melissa: investire su controlli e accoglienza. E sulla visita del presidente Mattarella: «la presenza dello Stato ci dà forza» ...Prima tappa in ospedale per il presidente della Repubblica. Previsto un incontro con il sindaco di Cutro Antonio Ceraso ...