Simona Ventura, la fine della storia con l’ex marito Stefano Bettarini: “È stato un amore giovane, bello e di pancia” (Di giovedì 2 marzo 2023) Simona Ventura è l’ex marito Stefano Bettarini sono state una delle coppie più amate del mondo del gossip nostrano a cavallo tra la fine degli anni Novanta ed i primi Duemila. La showgirl sarà ospite insieme al compagno Giovanni Terzi della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove si racconteranno tra carriera e vita privata. Raggiunto il grande successo, la Ventura e Stefano Bettarini tra i belli del calcio italiano diventano marito e moglie nel 1998: lo stesso anno diventano genitori di Niccolò, seguito nel 2000 da Giacomo. In quel periodo fioccavano gli impegni professionali di “SuperSimo” e anche per il calciatore toscano nella fase ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023)sono state una delle coppie più amate del mondo del gossip nostrano a cavallo tra ladegli anni Novanta ed i primi Duemila. La showgirl sarà ospite insieme al compagno Giovanni Terzinuova puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove si racconteranno tra carriera e vita privata. Raggiunto il grande successo, latra i belli del calcio italiano diventanoe moglie nel 1998: lo stesso anno diventano genitori di Niccolò, seguito nel 2000 da Giacomo. In quel periodo fioccavano gli impegni professionali di “SuperSimo” e anche per il calciatore toscano nella fase ...

