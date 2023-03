Simona Ventura | il compagno e giornalista Giovanni Terzi | “Mi è stata sempre vicino”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo la rottura burrascosa con Gerò Carraro,ha ritrovato la felicità al fianco del. La conduttrice di “Citofonare Raidue” sarà insieme al fidanzato tra gli ospiti della puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nato a Milano nel 1964,dopo la Laurea In Architettura lavora come architetto e poi entra nel mondo accademico che abbandona per dedicarsi alla passione per il giornalismo, scrivendo per “L’Indipendente” tra il 1992 e il 1994. In seguito collabora con “Libero” e “Il Giornale” divenendo direttore della parte web e de “Il Giornale Off”, inserto del sabato. Ilentra anche in politica divenendo Assessore al commercio, alla moda al design ed eventi del ...