Simona Ventura, chi è il marito Giovanni Terzi: età, lavoro, figli, ex moglie, vita privata, Instagram

Giovanni Terzi è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo. E' il marito della show girl Simona Ventura. Ha anche avuto esperienze del mondo della politica ricoprendo l'incarico di Assessore al Comune di Milano. Possiede un suo blog personale. E oggi sarà ospite di Serena Bortone proprio con la Ventura: i due si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all'amore che li lega. 

Cosa sappiamo su Giovanni Terzi

Giovanni Terzi nato il 26 giugno 1964 a Milano. E' figlio di Antonio Giovanni Battista Terzi, celebre firma nonché Vicedirettore de Il Corriere della Sera. Dal punto di vista della formazione, Giovanni Terzi è laureato ...

