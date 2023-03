Silver economy come strumento di crescita economica, a Benevento si presenta il libro di Biagio Ciccone (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani (venerdì 3 marzo) alle ore 10,30, a Palazzo Paolo V (Corso Garibaldi, 145) a Benevento, sarà presentato il libro “I quattro cavalli. Stato, mercato, ambiente e welfare: l’Ecosistema d’Argento per un modello sostenibile”, a cura di Biagio Ciccone con prefazione di Carmelo Barbagallo e edito da FrancoAngeli.All’iniziativa – realizzata in collaborazione con Ada Napoli ODV – interverranno Clemente Mastella, sindaco di Benevento e già senatore della Repubblica, Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del Comune di Benevento e docente ordinario di Diritto Civile presso l’Università degli Studi del Sannio e Luigi Simeone, segretario generale CST Avellino-Benevento. Sarà presente il curatore Biagio Ciccone, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) Domani (venerdì 3 marzo) alle ore 10,30, a Palazzo Paolo V (Corso Garibaldi, 145) a, saràto il“I quattro cavalli. Stato, mercato, ambiente e welfare: l’Ecosistema d’Argento per un modello sostenibile”, a cura dicon prefazione di Carmelo Barbagallo e edito da FrancoAngeli.All’iniziativa – realizzata in collaborazione con Ada Napoli ODV – interverranno Clemente Mastella, sindaco die già senatore della Repubblica, Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del Comune die docente ordinario di Diritto Civile presso l’Università degli Studi del Sannio e Luigi Simeone, segretario generale CST Avellino-. Sarà presente il curatore, ...

