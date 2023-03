“Sicurezza nazionale a rischio”. Usa in ansia, l'app che fa paura a tutti (Di giovedì 2 marzo 2023) I problemi di Sicurezza di TikTok sono ormai un argomento mondiale e sono sempre di più le situazioni critiche sollevate sull'applicazione sviluppata in Cina. “Gli Stati Uniti sono preoccupati che la Cina sfrutti TikTok per raccogliere i dati privati dei cittadini americani. Siamo stati chiari sul fatto che la app rappresenta un problema e siamo preoccupati per la nostra Sicurezza nazionale, per questo abbiamo chiesto al Congresso di agire” l'avvertimento senza mezzi termini della portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, durante il consueto briefing con la stampa, che chiedeva lumi in riferimento al provvedimento varato dalla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti, che concede al presidente Joe Biden l'autorità per vietare TikTok e altre app. Intanto pure in Francia corrono ai ripari. I telefoni di servizio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) I problemi didi TikTok sono ormai un argomento mondiale e sono sempre di più le situazioni critiche sollevate sull'applicazione sviluppata in Cina. “Gli Stati Uniti sono preoccupati che la Cina sfrutti TikTok per raccogliere i dati privati dei cittadini americani. Siamo stati chiari sul fatto che la app rappresenta un problema e siamo preoccupati per la nostra, per questo abbiamo chiesto al Congresso di agire” l'avvertimento senza mezzi termini della portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, durante il consueto briefing con la stampa, che chiedeva lumi in riferimento al provvedimento varato dalla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti, che concede al presidente Joe Biden l'autorità per vietare TikTok e altre app. Intanto pure in Francia corrono ai ripari. I telefoni di servizio ...

