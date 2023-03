Sicilia, i vescovi scrivono ai consiglieri regionali e attaccano l’aumento degli stipendi: “Il fatto suscita sconcerto e indignazione” (Di giovedì 2 marzo 2023) “Il fatto non può non suscitare sconcerto e indignazione”. Così la Chiesa si rivolge al presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. Lo fa in una lettera firmata da Stefano Vitello, nominato dai vescovi Siciliani segretario della Consulta regionale delle Aggregazioni Laicali della Sicilia, organo della Conferenza episcopale Siciliana. Oggetto dell’indignazione è l’aumento dell’indennità per i consiglieri regionali, decisa alcune settimane fa. l’aumento è di 890 euro lordi su uno stipendio già molto alto: sono 11.100 tra indennità e diaria, come ricorda lo stesso Vitello nella lettera indirizzata ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) “Ilnon può nonre”. Così la Chiesa si rivolge al presidente dell’Assemblea regionalena, Gaetano Galvagno. Lo fa in una lettera firmata da Stefano Vitello, nominato daini segretario della Consulta regionale delle Aggregazioni Laicali della, organo della Conferenza episcopalena. Oggetto dell’dell’indennità per i, decisa alcune settimane fa.è di 890 euro lordi su unoo già molto alto: sono 11.100 tra indennità e diaria, come ricorda lo stesso Vitello nella lettera indirizzata ai ...

