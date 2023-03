Siccità, in Italia sprechiamo il 40,7% di acqua potabile (Di giovedì 2 marzo 2023) L’Italia è il Paese dell’Ue in cui vi è il più alto consumo più acqua potabile pro capite, ben oltre i 200 litri al giorno. Secondo i dati Eurostat, riportati da SkyTg24 dietro l’Italia si posizionano Portogallo e Francia. La Slovacchia è la nazione Ue col consumo minore di acqua a persona. Nonostante il problema Siccità, in Italia l’acqua potabile sprecata è il 40,7%. Il dato cresce al Sud, dove lo spreco raggiunge addirittura il 50%. Va un po’ meglio al Centro, con il 43% e al Nord-Est col 38%. L’area meno sprecona del Paese è il Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) con il 32,2% di spreco di acqua potabile. Per rendere la rete idrica efficiente servirebbero fondi per 12 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) L’è il Paese dell’Ue in cui vi è il più alto consumo piùpro capite, ben oltre i 200 litri al giorno. Secondo i dati Eurostat, riportati da SkyTg24 dietro l’si posizionano Portogallo e Francia. La Slovacchia è la nazione Ue col consumo minore dia persona. Nonostante il problema, inl’sprecata è il 40,7%. Il dato cresce al Sud, dove lo spreco raggiunge addirittura il 50%. Va un po’ meglio al Centro, con il 43% e al Nord-Est col 38%. L’area meno sprecona del Paese è il Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) con il 32,2% di spreco di. Per rendere la rete idrica efficiente servirebbero fondi per 12 ...

Siccità, Coldiretti: "Sottovalutato problema insetti killer, assoluto bisogno intervento e serietà" "La siccità sta favorendo la moltiplicazione degli insetti killer del bosco nell'arco alpino dove, a ... fra boscaioli e aziende agricole forestali, che in Italia si dedicano alla buona gestione degli ... Trottola ciclonica in azione: maltempo in mezza Italia fino al weekend In parole semplici, piogge significative potrebbero arrivare la prossima settimana al Nord, laddove insiste la siccità da più di due anni: è una notizia meteorologica ottima, potremmo dire, se verrà ... Previsioni meteo, il ciclone mediterraneo porta pioggia e neve su mezza Italia Piogge significative potrebbero quindi arrivare la prossima settimana al Nord, dove insiste la siccità da più di due anni. Nel dettaglio Giovedì 2. Al nord: migliora da est verso ovest.. Al centro: ... Siccità in Italia, il governo Meloni lavora ad un decreto per istituire un commissario Sky Tg24