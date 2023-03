Siccità: A. Fontana, 'tavolo nazionale è strada giusta, ringrazio premier Meloni' (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono due mesi che abbiamo attivato un tavolo, che stiamo cercando di monitorare la situazione e che stiamo cercando di chiedere ai regolatori dei bacini di rallentare il rilascio delle acque per riempire i laghi. Purtroppo non possiamo imporlo. Vorrei però ringraziare il presidente Meloni perché, dopo averle rappresentato la situazione, immediatamente si è attivata con la convocazione del tavolo nazionale e con la possibilità di nominare un super-commissario ed un commissario; credo che questa sia la strada giusta e la ringrazio pubblicamente". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radio1 Rai, parlando della Siccità e dell'emergenza idrica. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono due mesi che abbiamo attivato un, che stiamo cercando di monitorare la situazione e che stiamo cercando di chiedere ai regolatori dei bacini di rallentare il rilascio delle acque per riempire i laghi. Purtroppo non possiamo imporlo. Vorrei però ringraziare il presidenteperché, dopo averle rappresentato la situazione, immediatamente si è attivata con la convocazione dele con la possibilità di nominare un super-commissario ed un commissario; credo che questa sia lae lapubblicamente". Così il presidente della Regione Lombardia Attilioai microfoni di 'Radio anch'io' su Radio1 Rai, parlando dellae dell'emergenza idrica.

