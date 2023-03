“Si può aprire un ciclo”: Spalletti non ha dubbi (Di giovedì 2 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Lazio. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Lazio. Lucianoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Spalletti: 'Sarri capopopolo per la rivolta del calcio, applaudivo il suo Napoli. Gli interisti sono con me' La possibilità di aprire un ciclo è una cosa che può succedere perché ci sono anche ragazzi fuori che hanno giocato poco. Ci sono giocatori che meriterebbero di giocare e mi piange il cuore. Come ad ... Spalletti tiene le mani sul volante 'Ancora tante curve' E anche per questo si può pensare di aprire un ciclo: "Le basi sono veramente buone, c'è un gruppo sano, di calciatori forti". Tornando alla gara con la Lazio, sulla panchina biancoceleste siede quel ... Spalletti: "Sì, si può aprire un ciclo. Raspadori gioca poco ma è il futuro della Nazionale"