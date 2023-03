Si finge volontaria della parrocchia. Deruba due anziani ed è arrestata (Di giovedì 2 marzo 2023) Una donna italiana di 46 anni, pluripregiudicata, è accusata di aver commesso un furto presso l'abitazione di due persone anziane Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Una donna italiana di 46 anni, pluripregiudicata, è accusata di aver commesso un furto presso l'abitazione di due persone anziane

