“Si è lesionato due vene con un movimento brusco del capo” | cosa è successo a Daniele Scardina

Leggi su tpi

(Di giovedì 2 marzo 2023) Durante un allenamento di routine,ha compiuto un “” che gli ha “due”: “Unache può capitare a chiunque”, ha rivelato il manager del pugile, Alessandro Cherchi, che ha informato il pubblico di Pomeriggio Cinque circa le condizioni di salute dell’ex compagno di Diletta Leotta. È stato operato ieri alla testa, il suo quadro clinico è stabile: “In questo momento la pazienza è importante. Dobbiamo aspettare e pregare”. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano in seguito a un’emorragia cerebrale. La prognosi resta riservata, l’intervento è stato eseguito tempestivamente ed è “tecnicamente riuscito”, ora non resta che aspettare per vedere come il 30enne reagirà ...