‘Shattered Heaven’ | il trailer del primo video-card-game made in Italy

(Di giovedì 2 marzo 2023) Shattered Heaven è pronto a fare il suo debutto ufficiale il 19 aprile 2023 su PC. Il roguelike strategico – con combattimenti in stilee meccaniche di ruolo – è stato annunciato lo scorso giugno in seguito agli ottimi risultati ottenuti grazie a una campagna su Kickstarter ed è realizzato dai membri del team di sviluppo di Dry Drowing, l’acclamata visual novel investigativa ambientata in un universo futuristico e distopico. Questa nuova produzione si pone come obiettivo proprio quello di mantenere viva l’impronta narrativa matura e amara che ha già caratterizzato la precedente opera. Con la supervisione di Leonardo Interactive, publisher che ha appena annunciato la data di uscita di Daymare 1994: Sandcastle (prequel dell’acclamato Daymare: 1998, recente titolo italiano che ha fatto molto parlare di sé), quest’ultimo progetto ufficializza ...

