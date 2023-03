Sesso, droga e rock’n’roll: i brani del Wild Side di Lou Reed (Di giovedì 2 marzo 2023) Lou Reed, oggi avrebbe compiuto 81 anni. Conosciuto come Angelo Del Male, Reed, è stata l’incarnazione e la voce degli emarginati della società. La fluidità sessuale, la dipendenza da sostanze stupefacenti, l’ambiguità umana, i bassifondi metropolitani di New York, sono i temi portanti della sua musica. Con sperimentazione ed azzardo, Lou Reed, la leggenda dei The Velvet Underground, ha dettato le basi per quell’estetica nichilista ribattezzata anni dopo come Punk. Ecco 10 brani per ricordare l’icona del Wild Side. Walk on the Wild Side (Lou Reed, 1972) Lou Reed – Photo Credits xl.repubblica.itIl documento scandaloso della New York degli anni ’70. Transessualità, prostituzione maschile, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Lou, oggi avrebbe compiuto 81 anni. Conosciuto come Angelo Del Male,, è stata l’incarnazione e la voce degli emarginati della società. La fluidità sessuale, la dipendenza da sostanze stupefacenti, l’ambiguità umana, i bassifondi metropolitani di New York, sono i temi portanti della sua musica. Con sperimentazione ed azzardo, Lou, la leggenda dei The Velvet Underground, ha dettato le basi per quell’estetica nichilista ribattezzata anni dopo come Punk. Ecco 10per ricordare l’icona del. Walk on the(Lou, 1972) Lou– Photo Credits xl.repubblica.itIl documento scandaloso della New York degli anni ’70. Transessualità, prostituzione maschile, ...

