Sesso con una blogger venezuelana: Cristiano Ronaldo smentisce, il racconto di Georgilaya (Di giovedì 2 marzo 2023) Cristiano Ronaldo è sempre chiacchieratissimo! Che sia per motivi sportivi o privati, di CR7 se ne parla sempre! A far finire sotto i riflettori il calciatore portoghese dell’Al Nassr adesso è il racconto di una blogger venezuelana, che svela di aver avuto con lui rapporti sessuali. Secondo il racconto della modella, Cristiano Ronaldo, dopo aver posato per alcune foto con lei, l’avrebbe invitata tramite messaggi nella sua stanza. Il racconto di Georgilaya “Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì avremmo solo parlato, ci saremmo conosciuti meglio, forse avrei potuto fare qualche altra foto. Non pensavo che, in quella situazione, ci sarebbe stato del Sesso. Il fatto è che è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 2 marzo 2023)è sempre chiacchieratissimo! Che sia per motivi sportivi o privati, di CR7 se ne parla sempre! A far finire sotto i riflettori il calciatore portoghese dell’Al Nassr adesso è ildi una, che svela di aver avuto con lui rapporti sessuali. Secondo ildella modella,, dopo aver posato per alcune foto con lei, l’avrebbe invitata tramite messaggi nella sua stanza. Ildi“Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì avremmo solo parlato, ci saremmo conosciuti meglio, forse avrei potuto fare qualche altra foto. Non pensavo che, in quella situazione, ci sarebbe stato del. Il fatto è che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : C’è un mercato editoriale in forte crescita: quello dei sussidiari per preparare i piccoli anche in età da asilo al… - NLutto : Ho sempre difeso Antonella ma se ritorna con Edo, ENTRAMBI non devono più rompere le palle o lamentarsi. Detto ques… - CantucaLuigi : @heureucs @IlMarinaio5 @PossibileIt Ah quindi l'abuso di ormoni devasta la salute o no a seconda dei sentimenti con… - suuunheart : Avevo scritto un tweet esposto molto male che faceva sembrare che fossi contraria, l’unica cosa è che richiedere il… - MaxWynes : @boni_castellane Ma come... e se sono fluido? Esigo di poter cambiare sesso ogni giorno e con una app! -