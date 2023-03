"Serve ancora sostegno per difendere il nostro futuro", dice il capo dell'ufficio di Zelensky (Di giovedì 2 marzo 2023) Poco meno di un anno fa nasceva la piccola Mia. Mia è nata in una stazione della metropolitana di Kyiv grazie all’aiuto di un agente di polizia dopo che la madre, ventitré anni, aveva avuto le contrazioni mentre le truppe russe si avvicinavano a casa sua. Mia festeggerà presto il suo primo compleanno. Lei e sua madre sono state fortunate. Nello stesso momento, a quattrocento chilometri di distanza, un’altra mamma aveva scoperto con gioia di essere incinta del suo quarto figlio. Il piccolo Serhii non è stato però così fortunato. Nove mesi dopo, la sua vita è stata stroncata appena 48 ore dopo essere iniziata, quando un razzo russo ha distrutto le pareti dell’ospedale di Zaporizhzhia dove era ricoverato. Il padre di Serhii non ha fatto in tempo a vedere il suo volto. Il fratello di sette anni, cresciuto con sole sorelle, non ha mai potuto conoscere il ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) Poco meno di un anno fa nasceva la piccola Mia. Mia è nata in una stazionea metropolitana di Kyiv grazie all’aiuto di un agente di polizia dopo che la madre, ventitré anni, aveva avuto le contrazioni mentre le truppe russe si avvicinavano a casa sua. Mia festeggerà presto il suo primo compleanno. Lei e sua madre sono state fortunate. Nello stesso momento, a quattrocento chilometri di distanza, un’altra mamma aveva scoperto con gioia di essere incinta del suo quarto figlio. Il piccolo Serhii non è stato però così fortunato. Nove mesi dopo, la sua vita è stata stroncata appena 48 ore dopo essere iniziata, quando un razzo russo ha distrutto le pareti’ospedale di Zaporizhzhia dove era ricoverato. Il padre di Serhii non ha fatto in tempo a vedere il suo volto. Il fratello di sette anni, cresciuto con sole sorelle, non ha mai potuto conoscere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'La questione migratoria è una questione di umanità, o ci impegniamo tutti nella collaborazione oppure di stragi ne… - crmbpconsultant : Che cosa occorre ancora, lo Spirito Santo per capire che la EU non è altro che una ideologia fittizia completamente… - Massimobellosg2 : @GiorgiaMeloni Ti sei rivelata quello che pensavamo tutti e cioè un allieva del cavaliere,ma come lui la statura po… - Luigi56124612 : RT @targettopoli: Sono passati quasi due anni da questo tweet. Così, giusto per rispondere a quelli che ancora oggi mi dicono 'bisogna fare… - natgab2010 : RT @ShelbyGT500__: #gfvip7 #Micol Se esce tutto io me ne vado, #Tavassi e te' credo. La madre di Tavassi su IG sono mesi che staccano i mic… -