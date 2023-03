Serranova | marito e moglie morti in casa | ipotesi duplice omicidio

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono andati avanti per tutta la notte gli accertamenti tecnici e scientifici nell’abitazione di, frazione di Carovigno in provincia di Brindisi, dove sono stati trovatiun uomo di 69 anni e ladi 64, uccisi con colpi di arma da fuoco. Lehanno inizialmente percorso la strada dell’-suicidio ma dagli approfondimenti investigativi si sarebbero poi orientate sulla pista delperché non sarebbero state trovate armi. In questa fase delle investigazioni, ad ogni modo, tutti gli scenari restano aperti. A dare l’allarme è stato un familiare dell’uomo che per tutto il giorno non lo aveva né visto né sentito. Le indagini sono condotte dai carabinieri, con il coordinamento della Procura di Brindisi. Sotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Giallo a Serranova: marito e moglie uccisi in casa - lacittanews : Giallo a Serranova, nelle campagne pugliesi. Antonio Calò, di 70 anni, e la moglie Caterina Martucci, di 64 anni, s… - glooit : Giallo a Serranova: marito e moglie uccisi in casa leggi su Gloo - ledicoladelsud : Marito e moglie trovati morti in casa a Serranova: aperta un’inchiesta per duplice omicidio - infoitinterno : Carovigno: moglie e marito uccisi in casa da un'arma da fuoco Nell'abitazione della frazione Serranova il rinvenime… -

All'esterno del casolare - scrive Il Corriere del Mezzogiorno - in contrada Canali, nella frazione, sono stati rinvenuti altri due bossoli calibro 12. Da accertare se compatibili con l'arma ...I corpi dei coniugi ammazzati in casa nella contradadi Carovigno in provincia di Brindisi sono stati trovati completamente devastati. L'arma impiegata è un fucile da caccia e i colpi sono stati esplosi da molto vicino . Le vittime, Antonio ...Si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio in relazione al ritrovamento dei corpi dei due coniugi, ieri sera, nel casolare di campagna in cui vivevano a, frazione di Carovigno (Brindisi). Le vittime, Antonio Calò di 70 anni, e Caterina Martucci di 64, sarebbero state ritrovate in due stanze diverse. Sui corpi ci sono ferite di arma da fuoco, ...

Marito e moglie morti ammazzati in casa a Serranova quotidianodipuglia.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...(Adnkronos) - Sono andati avanti per tutta la notte gli accertamenti tecnici e scientifici nell'abitazione di Serranova, frazione di Carovigno in provincia di Brindisi, dove sono stati trovati morti u ...