Serra-Mourinho, Aia Infastidito Costretto al Lungo Stop: La Roma Prepara Ricorso | Primapagina (Di giovedì 2 marzo 2023) La Procura Figc ha gettato una luce accecante sui fatti di Cremonese-Roma con l'apertura di un'inchiesta sulla discussione fra l'allenatore giallorosso José Mourinho e il IV uomo designato. Il Giudice Sportivo ha punito severamente Mourinho con una squalifica di due giornate, una pena che la Roma cercherà di ridurre con un Ricorso che però non ha molte speranze di essere accolto. L'Aia e il designatore Gianluca Rocchi sono molto infastiditi dall'atteggiamento assunto da Serra nei confronti dei tesserati a bordo campo. Dopo le audizioni presso la procura federale, si prevede una decisione definitiva, che potrebbe significare una sospensione lunga per Serra e un ridimensionamento delle sue graduatorie. La scure del Giudice Sportivo è stata impietosa con José ...

