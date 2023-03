(Di giovedì 2 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi e Edmondo Pinna scrivono del caso Mourinho-dopo la lite tra l’allenatore della Roma e il quarto uomo durante Cremonese-Roma. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta. Ascolterà entrambi nelle prossime ore.è lo stesso dell’errore in Milan-Spezia, quello che, per il suo errore madornale, si mise a piangere tra le braccia di Ibrahimovic.l’ha fatta più grossa e rischia parecchio, scrive il quotidiano sportivo. “(sì, proprio quello di Milan-Spezia, delle lacrime coccodrillesche fra le braccia di Ibrahimovic dopo un errore madornale), il cuiin seno alla CAN sarebbepiù adiglilafra le. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Serra, futuro a rischio: stavolta è peggio di quando Rebic gli prese la testa tra le mani (CorSport) In Milan-Spe… - LuigiSpadafora : RT @scuolapolitiche: Si è conclusa un'altra giornata di lezione. Oggi #InClasse con gli studenti di People&Care! Il futuro dei partiti, l'… - scuolapolitiche : Si è conclusa un'altra giornata di lezione. Oggi #InClasse con gli studenti di People&Care! Il futuro dei partiti,… - cinquewit : RENATO SERRA Interventismo nella Grande Guerra. Riviste, letteratura, scrittori e poeti. Ma si guardava al futuro R… - paolomossetti : Entro quali confini Serra vuole combattere? Proteggendo solo il passato o anche rifiutando qualsiasi recinto, o rip… -

... il cuiin seno alla CAN sarebbe stavolta più a rischio di quando Rebic gli prese la testa fra le mani. A ieri sera,(che pagherà per il suo atteggiamento) non avrebbe ricevuto la ...... che si svolge a Roma l'1 e il 2 marzo nella suggestiva cornice della '' del Palazzo delle ...preziose per valutare quando si è fatto finora e gettare le basi per quel che si dovrà fare in". ...... che si svolge a Roma l'1 e il 2 marzo nella suggestiva cornice della '' del Palazzo delle ...preziose per valutare quando si è fatto finora e gettare le basi per quel che si dovrà fare in'.

Prima(rie) che sia troppo tardi: il futuro del Pd e della sinistra secondo i nostri lettori la Repubblica

La mobilità del futuro è uno dei temi più importanti del nostro tempo, soprattutto considerando l’impatto che i mezzi di trasporto hanno sull’inquinamento e sulle emissioni di gas serra. Per […] ...La Book Week di Trebaseleghe (PD) è un Festival del libro che si svolge da venerdì 10 a domenica 12 marzo. Un fine settimana pieno di grandi autori di narrativa, giallistica ma anche di saggistica eco ...