Serra è stato inadeguato, sbruffone e irrispettoso. Il suo atteggiamento è intollerabile (Libero) (Di giovedì 2 marzo 2023) “José Mourinho stavolta ha ragione nel fare il José Mourinho. Il quarto uomo è stato sbruffone e irrispettoso nei confronti di un professionista che, come lui, in quel momento stava lavorando. Soprattutto un arbitro non può fare il giocatore, non può diventare parte attiva nella partita, condizionando l’emotività dei protagonisti: dovrebbe semmai esserne il garante”. Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Il quarto uomo di Cremonese-Roma ha sbagliato nel dire a Mourinho «fatti i cazzi tuoi, ti stanno prendendo tutti per il culo, vai a casa». Mourinho è stato squalificato per due giornate. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta: oggi ascolterà sia il tecnico della Roma che l’arbitro. La Roma si prepara a presentare ricorso. Oggi il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto nello spogliatoio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) “José Mourinho stavolta ha ragione nel fare il José Mourinho. Il quarto uomo ènei confronti di un professionista che, come lui, in quel momento stava lavorando. Soprattutto un arbitro non può fare il giocatore, non può diventare parte attiva nella partita, condizionando l’emotività dei protagonisti: dovrebbe semmai esserne il garante”. Lo scrive Claudio Savelli su. Il quarto uomo di Cremonese-Roma ha sbagliato nel dire a Mourinho «fatti i cazzi tuoi, ti stanno prendendo tutti per il culo, vai a casa». Mourinho èsqualificato per due giornate. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta: oggi ascolterà sia il tecnico della Roma che l’arbitro. La Roma si prepara a presentare ricorso. Oggi il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto nello spogliatoio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Mourinho: '#Serra? Non sono pazzo, lui non ha il coraggio d’esser onesto e di dire ciò che ha detto nel modo in cu… - napolista : #Serra è stato inadeguato, sbruffone e irrispettoso. Il suo atteggiamento è intollerabile (Libero) Mourinho stavol… - LeonardoMizzi : RT @glmdj: Scrivono che l'#AIA sia molto indispettita per il comportamento di #Serra e che si prevede un lungo stop per lui. L'unica volta… - massimilianogr4 : RT @glmdj: Scrivono che l'#AIA sia molto indispettita per il comportamento di #Serra e che si prevede un lungo stop per lui. L'unica volta… - SimoneR10956858 : RT @glmdj: Scrivono che l'#AIA sia molto indispettita per il comportamento di #Serra e che si prevede un lungo stop per lui. L'unica volta… -

Cremonese - Roma, nervi tesi e Serra potrebbe rischiare la carriera Il post di Cremonese - Roma è stato ricco di nervi tesi, Mourinho squalificato due turni e Serra rischia la carriera Il post di Cremonese - Roma è stato ricco di nervi tesi, Mourinho squalificato due turni e Serra rischia la carriera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'AIA ... Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 marzo ... 'Assolvete Mou, punite Serra'. Il tecnico portoghese si è preso due turni di squalifica, mentre la ... I bianconeri chiedono l'annullamento della sentenza: 'Non c'è una norma sulle plusvalenze, è stato ... Mourinho voleva le scuse del quarto uomo, al suo rifiuto gli ha dato dell'uomo di merda (CorSport) ... Jose' Mourinho Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni torna sulla vicenda Mourinho - Serra . L'allenatore della Roma ha litigato con il quarto uomo durante Cremonese - Roma . E' stato espulso, ... Il post di Cremonese - Roma èricco di nervi tesi, Mourinho squalificato due turni erischia la carriera Il post di Cremonese - Roma èricco di nervi tesi, Mourinho squalificato due turni erischia la carriera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'AIA ...... 'Assolvete Mou, punite'. Il tecnico portoghese si è preso due turni di squalifica, mentre la ... I bianconeri chiedono l'annullamento della sentenza: 'Non c'è una norma sulle plusvalenze, è...... Jose' Mourinho Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni torna sulla vicenda Mourinho -. L'allenatore della Roma ha litigato con il quarto uomo durante Cremonese - Roma . E'espulso, ... Cremonese-Roma, due giornate a Mourinho: intanto la Procura Figc apre inchiesta Sky Sport Effetto Serra, Roma furiosa: cosa succede adesso Quello che è successo martedì a Cremona ha già avuto i primi sviluppi. L’allenatore è stato fermato dal Giudice, salterà le gare con Juve e Sassuolo. La società presenterà ricorso, la Figc vuole veder ... Quello che è successo martedì a Cremona ha già avuto i primi sviluppi. L’allenatore è stato fermato dal Giudice, salterà le gare con Juve e Sassuolo. La società presenterà ricorso, la Figc vuole veder ...