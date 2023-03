Serie B, il Frosinone vince e allunga (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella 27esima di Serie B il Frosinone batte 2-0 la Spal e allunga in classifica portandosi a +11 sul Genoa fermato sullo 0-0 in casa del Cagliari. Ne approfitta il Bari che accorcia a meno uno dai liguri grazie al successo casalingo sul Venezia. Colpo del Sudtirol che sale al quarto posto dopo il 2-0 al Benevento. L'Ascoli vince 1-0 a Modena. Finiscono 0-0 Cittadella-Brescia e Perugia-Como. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Nella 27esima diB ilbatte 2-0 la Spal ein classifica portandosi a +11 sul Genoa fermato sullo 0-0 in casa del Cagliari. Ne approfitta il Bari che accorcia a meno uno dai liguri grazie al successo casalingo sul Venezia. Colpo del Sudtirol che sale al quarto posto dopo il 2-0 al Benevento. L'Ascoli1-0 a Modena. Finiscono 0-0 Cittadella-Brescia e Perugia-Como.

