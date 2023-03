Serie B | giornata 27 | SPAL ultima | rimonta Cosenza

(Di giovedì 2 marzo 2023) Turno infrasettimanale per laB:numero 27 caratterizzata da pochissimi gol segnati, appena dieci in altrettante partite. Il Frosinone allunga nuovamente sul Genoa, mentre Bari e Südtirol avvicinano il secondo posto e dunque la zona della promozione diretta.al fotofinish del, lascivola all’ultimo posto e il Brescia torna a fare punti.B,27:-Frosinone 0-2, Benevento-Südtirol 0-2, Perugia-Como 0-0, Parma-Pisa 0-1 Il Frosinone torna a vincere dopo due partite battendo 0-2 lain trasferta. I ciociari allungano a +11 sul Genoa, mentre gli emiliani subiscono la quinta sconfitta nelle ultime sei partite e scivolano all’ultimo posto in classifica. Vantaggio di Lucioni al 24’ con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : I top e flop di PSB - Il lavoro di Breda e la dichiarazione del Cosenza. Infrasettimanale, che noia inaspettata! Pa… - MrRamirezTv : Le MIGLIORI PARATE della 24ª giornata | Serie A TIM | DAZN - MrRamirezTv : I GOL più BELLI della 24ª giornata | Serie A TIM | DAZN - infoitsport : Serie B, 27^ giornata: vince ancora il Frosinone, piovono 0 - infoitsport : Serie B, risultati 27° giornata 01-03-2023: il Frosinone si riscatta, Bari a -1 dal 2° posto -

... testa dinumero quattro, oppure la qualificata rumena Elena Gabriela Ruse, che al primo ... Le due giocatrici sono pianificate come quarto ed ultimo incontro disul Center Court . Prima ...Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo abbonamento.Spiccano i nomi di Pairetto, Maresca e Doveri tra gli arbitri che fischieranno nella 25diA: per loro ci saranno le partite del San Paolo, dell'Olimpico e del Picco, quest'ultima di cruciale importanza sulla strada verso la salvezza. Napoli Lazio (venerdì 20,45) Arbitro: Pairetto ...

SERIE A TIM - Designazioni 25ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Messa in archivio la 24a giornata della Serie A 2022-2023, cari amici Fantallenatori è già tempo di pensare al prossimo turno. Il 25°, che si avvicina ad ampi passi. Un appuntamento che avrà una grand ...Terza vittoria stagionale per i White Wallers Empoli nella quinta giornata di serie A. Al Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana a Vinci, infatti, gli empolesi hanno regolato 51-42 il fanalino di cod ...