Serie B | Frosinone sempre più padrone delle quote Genoa e Bari puntano la promozione | il Cagliari può sognare

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ildi Fabio Grosso mette subito da parte la sconfitta interna contro il Parma ottenendo un secco 0-2 in casa della Spal, un successo...

Serie B, Frosinone: 2-0 alla Spal e allungo in vetta. Benevento ko in casa. Vince il Bari Corriere dello Sport

4N); soltanto il Frosinone ha fatto meglio (26) nel periodo. 47 punti complessivo per il Grifo. I liguri hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite casalinghe di Serie B; i rossoblù non ...Il Frosinone di Fabio Grosso mette subito da parte la sconfitta interna contro il Parma ottenendo un secco 0-2 in casa della Spal, un successo che permette ai gialloblu di allungare a + 11 sul secondo ...