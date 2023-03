Serie A, una sola squadra al comando... (Di giovedì 2 marzo 2023) (A cura di Steve Achicken) Una sola squadra al comando, avrebbe detto, con termine ciclistico, il grande Adriano De Zan. In effetti il dominio del Napoli è davvero netto. Ed il divario, che c'è in classifica con chi insegue, inizia ad essere imbarazzante. Azzurri che espugnano il Castellani, con un magistrale primo tempo. Pressing, possesso palla ed occasioni a go go. Senza concedere nulla all'Empoli. Nella ripresa, una sciocchezza di Mario Rui costringe gli uomini di Spalletti ad arretrare di qualche metro. Ma le occasioni migliori capitano sempre agli attaccanti partenopei. Chi rincorre? Ecco una bella domanda! Si fermano un po' a turno. L’Inter sconfitta a Bologna, da un gran gol di Orsolini. l'Atalanta cade al Meazza, al cospetto di un buon Milan. Tonfo della Roma allo Zini. Contro quella Cremonese, che l'aveva eliminata in ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) (A cura di Steve Achicken) Unaal, avrebbe detto, con termine ciclistico, il grande Adriano De Zan. In effetti il dominio del Napoli è davvero netto. Ed il divario, che c'è in classifica con chi insegue, inizia ad essere imbarazzante. Azzurri che espugnano il Castellani, con un magistrale primo tempo. Pressing, possesso palla ed occasioni a go go. Senza concedere nulla all'Empoli. Nella ripresa, una sciocchezza di Mario Rui costringe gli uomini di Spalletti ad arretrare di qualche metro. Ma le occasioni migliori capitano sempre agli attaccanti partenopei. Chi rincorre? Ecco una bella domanda! Si fermano un po' a turno. L’Inter sconfitta a Bologna, da un gran gol di Orsolini. l'Atalanta cade al Meazza, al cospetto di un buon Milan. Tonfo della Roma allo Zini. Contro quella Cremonese, che l'aveva eliminata in ...

