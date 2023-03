Serie A seconda per media gol segnati! Inter e Napoli, top ten in Europa – SM (Di giovedì 2 marzo 2023) In Serie A, a dispetto di quanto si pensi, si segna molto. Il campionato italiano è il secondo per media gol segnati negli ultimi due anni e mezzo. Stupiscono inoltre i numeri di Inter e Napoli, entrambe presenti nella top ten delle squadre europee più prolifiche NUMERI DA TOP – In Serie A si segna tantissimo. A dispetto della retorica sul difensivismo, la media gol segnati nel campionato italiano è pari a 2,86. Davanti solo la Bundesliga con 2,87. In più, nella top ten europea delle squadre con la media gol più alta compaiono due italiane, ovvero Napoli e Inter. Gli azzurri, al quinto posto di questa classifica, continua a scalare posizioni. La squadra di Inzaghi, che occupa la nona posizione e precede il Barcellona, ha realizzato 269 ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) InA, a dispetto di quanto si pensi, si segna molto. Il campionato italiano è il secondo pergol segnati negli ultimi due anni e mezzo. Stupiscono inoltre i numeri di, entrambe presenti nella top ten delle squadre europee più prolifiche NUMERI DA TOP – InA si segna tantissimo. A dispetto della retorica sul difensivismo, lagol segnati nel campionato italiano è pari a 2,86. Davanti solo la Bundesliga con 2,87. In più, nella top ten europea delle squadre con lagol più alta compaiono due italiane, ovvero. Gli azzurri, al quinto posto di questa classifica, continua a scalare posizioni. La squadra di Inzaghi, che occupa la nona posizione e precede il Barcellona, ha realizzato 269 ...

