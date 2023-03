Serie A: la Juventus rinnova Danilo: “Anima, guerriero e leader” (Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-02 14:28:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: R.rinnovato con tre parole: “Anima. guerriero. leader”. Così ha definito il Juventus A Danilo. L’ex di Real Madrid, Porto e Manchester City, che sta facendo grandi prestazioni a Torino, è uno dei capitani della Juve e Rimarrà, almeno, fino al 2025. “Sin dal suo arrivo alla Juventus nell’agosto 2019, si era capito che il suo attaccamento alla nostra maglia potesse diventare molto stretto. E così è stato, anche fuori dal campo. È diventato un punto di riferimento e da oggi il suo legame con i nostri colori diventa ancora più forte”, definisce la Juventus nel comunicato ufficiale. Da quando sono ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 2 marzo 2023) 2023-03-02 14:28:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: R.to con tre parole: “”. Così ha definito il. L’ex di Real Madrid, Porto e Manchester City, che sta facendo grandi prestazioni a Torino, è uno dei capitani della Juve e Rimarrà, almeno, fino al 2025. “Sin dal suo arrivo allanell’agosto 2019, si era capito che il suo attaccamento alla nostra maglia potesse diventare molto stretto. E così è stato, anche fuori dal campo. È diventato un punto di riferimento e da oggi il suo legame con i nostri colori diventa ancora più forte”, definisce lanel comunicato ufficiale. Da quando sono ...

