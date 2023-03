Serie A, il rendimento delle squadre nel match delle 12.30 nelle ultime 10 stagioni: tra le big Lazio la peggiore con il 32% di sconfitte, Juventus in testa con 79% di vittorie (Di giovedì 2 marzo 2023) La sconfitta dell’Inter nella partita delle 12.30 dello scorso turno contro il Bologna offre uno spunto a News.Superscommesse, che ha condotto uno studio sulla partita delle 12.30 di campionato. Sono state analizzate le ultime 10 stagioni di Serie A per scoprire quali squadre tendono a scivolare sull’impegno di mezzogiorno, quali invece a vincere e quelle che invece tendono a pareggiare di più. Sulla base dei dati riportati su Transfermarkt, è emerso che tra le otto big del campionato a perdere di più la partita delle 12.30 è la Lazio con il 32%, la Juventus detiene la percentuale più alta di successo (79%), mentre la Fiorentina è il club che ha ottenuto più pareggi (35%). Big di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 marzo 2023) La sconfitta dell’Inter nella partita12.30 dello scorso turno contro il Bologna offre uno spunto a News.Superscommesse, che ha condotto uno studio sulla partita12.30 di campionato. Sono state analizzate le10diA per scoprire qualitendono a scivolare sull’impegno di mezzogiorno, quali invece a vincere e quelle che invece tendono a pareggiare di più. Sulla base dei dati riportati su Transfermarkt, è emerso che tra le otto big del campionato a perdere di più la partita12.30 è lacon il 32%, ladetiene la percentuale più alta di successo (79%), mentre la Fiorentina è il club che ha ottenuto più pareggi (35%). Big di ...

