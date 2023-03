Serie A, gli arbitri della 25ma giornata: Napoli a Pairetto, Manganiello per l’Inter, Maresca dirige Roma-Juventus (Di giovedì 2 marzo 2023) Si avvicina sempre di più la 25ma giornata del campionato di Serie A. In previsione del prossimo turno della massima Serie, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le singole partite. Poco più di 24 ore e a dare il via a questa giornata super frammentata, ci penserà la capolista Napoli, che ospiterà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: la partita è stata affidata al fischietto di Luca Pairetto. Curiosa statistica: il direttore di gara nativo di Torino ha arbitrato tutte le partite del Napoli (8 nella sua carriera), in casa dei partenopei, che non lui non hanno mai perso. Un vero e proprio talismano per gli azzurri. Nel 25esimo turno che terminerà con la sfida del Monday night tra Torino e Bologna alle 20:45, affidata ad Antonio ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Si avvicina sempre di più ladel campionato diA. In previsione del prossimo turnomassima, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le singole partite. Poco più di 24 ore e a dare il via a questasuper frammentata, ci penserà la capolista, che ospiterà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: la partita è stata affidata al fischietto di Luca. Curiosa statistica: il direttore di gara nativo di Torino ha arbitrato tutte le partite del(8 nella sua carriera), in casa dei partenopei, che non lui non hanno mai perso. Un vero e proprio talismano per gli azzurri. Nel 25esimo turno che terminerà con la sfida del Monday night tra Torino e Bologna alle 20:45, affidata ad Antonio ...

