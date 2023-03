Serie A | Casini | «Il problema delle infrastrutture c’è anche nel calcio»

(Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole del presidente dellaA Lorenzoal Business of Football Summit organizzato dal Financial Times Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha partecipato al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. Di seguito le sue parole. MEDIA COMPANY – «Sono due parole che possono dire tante cose. LaA è già una media company, cosa che ci ha permesso ad esempio di essere la prima lega di usare il fuorigioco semiautomatico. La riforma è legata al disegno a livello istituzionale: come può una associazione di club vendere meglio il proprio prodotto? Forse è meglio avere una società separata per farlo. L’assemblea ne discuterà, avremo diverse opzioni. Chi la possiederà? I club se seguiremo questo specifico modello. Nella mia visione sarebbe però in totale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Casini: 'Stadi? Tema caldo. Il problema è burocratico, di autorizzazioni': Casini: 'Stadi? Tema caldo. Il problema… - Fiorentinanews : #Casini: 'La Serie A ha oggi un legame stretto con gli Stati Uniti: la #Fiorentina di #Commisso ci ha aiutato molto… - Gazzetta_it : #Casini: '#Stadi? Tema caldo. Il problema è burocratico, di autorizzazioni' - ILOVEPACALCIO : Serie A, Casini: «Stadi? Il calcio in Italia è lo specchio del Paese» - Ilovepalermocalcio - robinazeta : @F1N1no Un conto è proteggere gli interessi dei Club e della Serie A, un altro proteggere il sistema calcio...Casin… -

Le parole del presidente dellaA Lorenzoal Business of Football Summit organizzato dal Financial Times Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha partecipato al Business of Football Summit organizzato dal ...Lorenzo, presidente della Lega diA, è stato tra gli intervistati del Business of Football Summit organizzato a Londra dal Financial Times. Inevitabile la domanda sugli stadi di ...Tra pochi giorni festeggerà il suo primo anno ( "impegnativo")da presidente della LegaA e Lorenzo, ospite a Londra di una conferenza su calcio e finanza, ha presentato le principali sfide che attendono la A. "Ho ereditato una situazione non semplice, e non solo per la ...

Casini: «Fondi, media company, la Serie A deve capire prima cosa ... IlNapolista

Il problema non è legislativo e non è economico, ma burocratico. Un problema di autorizzazioni". Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, è stato tra gli intervistati del Business of Football ...Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times. Queste le sue parole riportate da Calcio e Finanza: ...