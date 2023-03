Serie A 25^, Napoli Lazio: ecco dove vederla in Tv e in diretta streaming (Di giovedì 2 marzo 2023) dove vedere Napoli Lazio. In previsione delle partite di Champions della prossima settina, il Napoli per la 25^ giornata di Serie A, riceverà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri tra le mura amiche nell’anticipo di domani, venerdì 3 Febbraio. Se per lo scudetto è cosa quasi fatta per il Napoli (bisogna aspettare solo l’aritmatica), per la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)vedere. In previsione delle partite di Champions della prossima settina, ilper la 25^ giornata diA, riceverà ladell’ex Maurizio Sarri tra le mura amiche nell’anticipo di domani, venerdì 3 Febbraio. Se per lo scudetto è cosa quasi fatta per il(bisogna aspettare solo l’aritmatica), per la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - OptaPaolo : 41 - Zlatan #Ibrahimovic diventa oggi il giocatore più anziano del Milan a giocare nella massima serie (41 anni e 1… - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma-Juve: altri 6 club coinvolti e spuntano le lettere segrete - infoitsport : Fantacalcio, i centrocampisti consigliati nella 25ª giornata di Serie A - Rudy72787032 : @tuttosport @tuttosport .. BRUNORI fu venduto al Palermo per 2.8 milioni di € gioca in serie B e alla 25 giornata… -