Serie A 2022/2023, statistiche venticinquesima giornata: mai un pareggio tra Sampdoria e Salernitana (Di giovedì 2 marzo 2023) venticinquesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno si apre venerdì 3 marzo alle 20,45 con il primo big match Napoli-Lazio: le due squadre hanno pareggiato solo una delle ultime 19 partite di campionato (1-1 il 5 novembre 2016 nell'ex San Paolo), da allora due vittorie biancocelesti e 10 successi partenopei, inclusi i quattro più recenti in cui Osimhen e compagni hanno realizzato complessivamente 13 gol. Arbitra Luca Pairetto, sabato 4 marzo alle 15,00 il Monza ospita l'Empoli: i biancorossi non hanno trionfato in nessuna delle due gare giocate contro avversarie toscane nel girone d'andata di questo torneo. I brianzoli infatti hanno perso 1-0 contro gli azzurri il 15 ottobre 2022 e hanno pareggiato 1-1 al Franchi con la Fiorentina il 4 gennaio scorso. Alle 18,00 ...

