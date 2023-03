Separazioni e divorzi | la riforma cambia tutto dal 1° marzo | le novità

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ladella Giustizia Cartabia prevede nuove norme per. L’obiettivo è ridurre i tempi e lo stress per le famiglie. Per ottenere questo risultato laCartabia punta principalmente sull’abbreviazione dei procedimenti necessari a ottenere ilo ma anche ad ascoltare il più possibile i minori coinvolti nel processo. (Grantennistoscana.it)Saranno fondamentali anche le raccolte di informazioni preliminari sulla vita della famiglia: sulla base di tali informazioni il giudice avrà modo di formulare una sentenza che possa tenere conto delle reali esigenze di coniugi e figli, evitando quindi che si torni in tribunale per fare ricorso. Cosacon ladi separazione eo? NASCE IL TRIBUNALE UNIFICATO – ...

Così come fatto per, per i quali viene introdotta la possibilità del rito unico , anche per i licenziamenti il procedimento viene semplificato così da ridurne i termini fino ...... 'Quindi un solo atto davanti allo stesso giudice ' Cosa dicono le statistiche Stefano Meloccaro : 'A fine 2022, 41.150litigiosi e 44.000. Stiamo più attenti quando ci uniamo...'...: LE NOVITÀ Sono diverse le novità per chi, da oggi, inizia un processo di separazione e di divorzio: Con un unico atto si potrà richiedere separazione e divorzio giudiziale . ...

Licenziamenti, dal 1° marzo termini dimezzati i termini per le controversie d'impugnazioni: dovrebbe essere più semplice e veloce ottenere il reintegro sul posto di lavoro.Da mercoledì è in vigore la riforma Cartabia. Un decreto del presidente Masia per l'organizzazione, ma resta il nodo carenze di organico ...