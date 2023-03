Sentenza Juve | quando deciderà il Collegio di garanzia del Coni sul ricorso?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport… - tuttosport : ??ESCLUSIVO: il ricorso della #Juventus al Collegio 'La sentenza è ingiusta. Annullatela' La nostra prima pagina di… - diegonanni76 : RT @tuttosport: Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport #juventu… - acafaro65 : RT @tuttosport: Ricorso Juve: ecco su cosa punta per annullare la sentenza del -15 ???? Il direttore Guido Vaciago ?? #tuttosport #juventu… - ChristianPaone4 : @Alfdrugo @NapoliCapitale @PaPaganini Quali giudici? C'è qualche giudice che ha emesso una sentenza contro la Juve… -

... intercettazioni, ecc.) erano in realtà già conosciuti all'epoca delladi assoluzione del 2022 . Un processo che non garantisce i diritti minimi Nel ricorso lalancia un'accusa al ...Il documento in questione conterrebbe, sostanzialmente, quattro punti per cui ladella ... Il secondo punto su cui si basa la tesi difensiva dellaè legato invece al famoso " Libro nero di ...... con laancora in corsa in Coppa Italia e soprattutto in Europa League, via d'accesso per la prossima Champions se ladella Procura Federale non dovesse essere ribaltata dal Collegio di ...

La sentenza Juventus sul caso ''plusvalenze'' Altalex

Si palesa il clamoroso rischio retrocessione per la Juventus, ancora al centro del caos per stipendi e plusvalenze: la conferma gela i tifosi bianconeri.Oggi su Tuttosport il pensiero di Vaciago (il direttore della testata), il quale non ha fatto mancare il suo disappunto in merito a questa sentenza. Nonostante la Juventus abbia vinto quattro delle ul ...