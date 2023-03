Sempre più in alto... (Di giovedì 2 marzo 2023) (A Cura di Mario Salemme) Continua, senza sosta, la cavalcata del Napoli targato Spalletti che, come un rullo compressore, annienta chiunque le capiti a tiro. C’erano un po’ di preoccupazioni per il ritorno in campo nel post mondiale e, soprattutto, c’era un ambiente intero che temeva un calo sia nelle prestazioni in campo, che psicologico. Ma il Napoli è Sempre rimasto concentrato su quali erano, e sono, gli obiettivi da raggiungere quest’anno. Del resto, tutti gli addetti ai lavori, giornalisti e opinionisti, speravano in un rallentamento degli Azzurri per dare alle altre partecipanti al campionato una ragione per scendere in campo ed affrontare quella che fino ad oggi è stata una macchina perfetta. Unici nei, se tali si possono considerare, sono stati la sconfitta di Milano con l’Inter e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Cremonese, ai rigori. La ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) (A Cura di Mario Salemme) Continua, senza sosta, la cavalcata del Napoli targato Spalletti che, come un rullo compressore, annienta chiunque le capiti a tiro. C’erano un po’ di preoccupazioni per il ritorno in campo nel post mondiale e, soprattutto, c’era un ambiente intero che temeva un calo sia nelle prestazioni in campo, che psicologico. Ma il Napoli èrimasto concentrato su quali erano, e sono, gli obiettivi da raggiungere quest’anno. Del resto, tutti gli addetti ai lavori, giornalisti e opinionisti, speravano in un rallentamento degli Azzurri per dare alle altre partecipanti al campionato una ragione per scendere in campo ed affrontare quella che fino ad oggi è stata una macchina perfetta. Unici nei, se tali si possono considerare, sono stati la sconfitta di Milano con l’Inter e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Cremonese, ai rigori. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : No, però mica posso mettermi in viaggio coi miei figli se non c'è niente da mangiare. Mica posso rischiare. Dovrei… - elenabonetti : L’Italia si sfila dalla cordata europea lanciata dalla #Francia sul #nucleare e rimane sempre più isolata. È l’enne… - lmisculin : Insomma le ong sono state sempre più marginali, nei soccorsi in mare. Bastava fare un controllo, chiedere a qualc… - Milziade75 : RT @CathVoicesITA: Stanno creando le condizioni perché ogni cosa sia vissuta e gestita in modo emergenziale; affrontare ogni cosa come se f… - VEN_VIT52 : RT @davcarretta: Come ha documentato @scandura ben prima del naufragio, sempre più operazioni Sar vengono classificate come “law enforcemen… -

Uso della stampa 3D: è più comune di quanto si pensi Prima di allora avevamo sempre esternalizzato le stampe. L'abilità di stampare in - house e vedere ...ad antiche città La ricostruzione delle tre città nei due diversi periodi storici ha richiesto più ... Municipi di Milano: dal 21 marzo parte il progetto "ABCSPID" La volontà e l'auspicio è che simili iniziative, alla luce di un progressivo invecchiamento della popolazione italiana e di una costante digitalizzazione dei servizi, diventino sempre più strutturali"... La Cina corre e rafforza i falchi Bce La guardia resta infatti alta, con i falchi sempre più in pressing nella richiesta di mantenere la postura rigida sul fronte dei tassi. Gli ultimi dati rimbalzati dalla Germania, dove i prezzi al ... Prima di allora avevamoesternalizzato le stampe. L'abilità di stampare in - house e vedere ...ad antiche città La ricostruzione delle tre città nei due diversi periodi storici ha richiesto...La volontà e l'auspicio è che simili iniziative, alla luce di un progressivo invecchiamento della popolazione italiana e di una costante digitalizzazione dei servizi, diventinostrutturali"...La guardia resta infatti alta, con i falchiin pressing nella richiesta di mantenere la postura rigida sul fronte dei tassi. Gli ultimi dati rimbalzati dalla Germania, dove i prezzi al ... Internet, i governi lo staccano sempre più spesso per reprimere la libertà WIRED Italia