Selfie con Maria De Filippi | poi il dramma | è sparito

Personaggi Tv. Si è parlato tanto nei giorni scorsi delle persone che hanno chiesto un Selfie a Maria De Filippi alla camera ardente del marito Maurizio Costanzo: l'uomo sembra essere sparito dalla circolazione. Cos'è successo? Tutto ha avuto inizio quando una persona ha chiesto un Selfie alla De Filippi in un momento veramente inopportuno. Maria però, sempre disponibile e generosa, non si è tirata indietro anche se la sua espressione era chiara. Ci hanno pensato moltissimi utenti a criticare il gesto e anche tanti personaggi dello spettacolo, che si sono schierati dalla parte della conduttrice. Ora il protagonista del fattaccio sembra essere sparito.

