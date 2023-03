Selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo, fan chiude i social per il troppo odio online (Di giovedì 2 marzo 2023) La sua richiesta di scattare un Selfie con Maria De Filippi di fronte alla bara di suo marito, Maurizio Costanzo, nella camera ardente allestita in Campidoglio per omaggiare il noto conduttore televisivo, fece molto discutere. Oggi l’uomo, ripreso dalle telecamere e ripostato centinaia di volte sui social con annessi insulti e commenti di disapprovazione per quel gesto indelicato, ha deciso di chiudere tutti i suoi account. Gli stessi su cui aveva pubblicato la foto incriminata. Si tratta di un giovane di Boretto, in provincia di Reggio Emilia: anche in paese molti lo hanno riconosciuto, ora – riporta il Corriere di Bologna – sarebbe sotto choc per tutto l’odio attirato su di sé in questi giorni. Michele Dalai, ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023) La sua richiesta di scattare unconDedi frontedi suo marito,, nella camera ardente allestita in Campidoglio per omaggiare il noto conduttore televisivo, fece molto discutere. Oggi l’uomo, ripreso dalle telecamere e ripostato centinaia di volte suicon annessi insulti e commenti di disapprovazione per quel gesto indelicato, ha deciso dire tutti i suoi account. Gli stessi su cui aveva pubblicato la foto incriminata. Si tratta di un giovane di Boretto, in provincia di Reggio Emilia: anche in paese molti lo hanno riconosciuto, ora – riporta il Corriere di Bologna – sarebbe sotto choc per tutto l’attirato su di sé in questi giorni. Michele Dalai, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Ma secondo voi una vedova che magari non è presente a sé stessa dovrebbe avere la prontezza di mandare a quel paese… - michele_geraci : Come da me auspicato, io che spero nella pace, finalmente qualcuno va a #Mosca a parlare con #Putin. E' li e a Wash… - disinformatico : Volevate una foto un po' più dettagliata del pallone cinese? Che ne dite di questa? Info: - Giusepp78965723 : @luca_molfetta @nandoneapolis Bravo. Adesso torna a segarti con i selfie su Twitter...trimòne - il_Conte78 : RT @taffoofficial: ??Comunichiamo alla scortese clientela che il servizio selfie con la vedova non è disponibile. -