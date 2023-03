Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente: giorni dopo, la scoperta su quell’uomo (Di giovedì 2 marzo 2023) L’uomo del Selfie alla camera ardente di Maurizio Costanzo ha deciso di sparire pubblicamente. Il suo scatto con Maria De Filippi, a pochi metri dalla bara del marito, ha indignato tutta l’Italia. Un gesto ripetuto anche da altri certo, ma che nell’indignazione in quell’uomo rappresenta tutto il malcontento della popolazione più ‘civile’. Certo, “non ha mica ammazzato nessuno”, si sente ripetere da qualche giorno sui social, tuttavia si tratta di un gesto che dovrebbe farci riflettere su quello che alcuni di noi sono diventati per colpa dei social (e non solo). In queste ultime ore, a questa immagine è stata molto spesso affiancata anche quella della ragazzina in posa di fronte all’entrata del campo di sterminio di Birkeanu. Due gesti diametralmente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) L’uomo deldi Maurizio Costanzo ha deciso di sparire pubblicamente. Il suo scatto conDe, a pochi metri dbara del marito, ha indignato tutta l’Italia. Un gesto ripetuto anche da altri certo, ma che nell’indignazione inrappresenta tutto il malcontento della popolazione più ‘civile’. Certo, “non ha mica ammazzato nessuno”, si sente ripetere da qualche giorno sui social, tuttavia si tratta di un gesto che dovrebbe farci riflettere su quello che alcuni di noi sono diventati per colpa dei social (e non solo). In queste ultime ore, a questa immagine è stata molto spesso affiancata anche quella della ragazzina in posa di fronte all’entrata del campo di sterminio di Birkeanu. Due gesti diametralmente ...

