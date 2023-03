"Sei un pedofilo". I bulli lo pestano a morte ma è innocente (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 3 agosto del 2022 Sergio Faveto, ingegnere di 51 anni, fu pestato da alcuni bulli. Morì alcuni giorni dopo l'aggressione. Oggi i carabinieri hanno arrestato un 19enne accusato di omicidio. Indagato anche un 17enne Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 3 agosto del 2022 Sergio Faveto, ingegnere di 51 anni, fu pestato da alcuni. Morì alcuni giorni dopo l'aggressione. Oggi i carabinieri hanno arrestato un 19enne accusato di omicidio. Indagato anche un 17enne

