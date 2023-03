Sei gol non bastano per la conferma | occasione Juve

(Di giovedì 2 marzo 2023) Lantus continua a lavorare in vista della prossima stagione: sei gol in campionato, ma può andare subito via. Colpo da urlo Il club bianconero è sempre al lavoro in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : POV: sei un tifoso nerazzurro dopo il gol di Lukaku ????? Quanto avete esultato da 1?? a ??? #ForzaInter #InterPorto… - Augusto98924459 : @pieropa89 @simonevitali28 @ZZiliani @pisto_gol @realvarriale Se hai la professionalità non serve altro , se sei un… - motyvblue : @Matt882604 @EnrBil @pisto_gol Sei popo un laziale demmerda ahahahahag, pensa a smette de andà in giro con la mano… - ValerioFerretto : @caleriserva @_argonath_ Hai dimenticato questa, quando non sei protetto da arbitri e incontri squadre serie. Sono… - Praetismo : @Alba_Brio Però bisogna sempre vedere quello che hai fatto nella tua ex squadra. Sarò ripetitivo e stancante però l… -

Evito di pensare chedi Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve...'. Serra ha ... Roma, Pellegrini non ingrana: duein campionato non bastano. Domenica c'è la Juve e serve una ...La madre è morta quando avevaanni. Le scarpette per giocare le cercava nelle discariche di ... 25 presenze, 13, 5 assist. A settembre 2020 il trasferimento a Napoli in un'operazione pari a 75 ...La stagione della consacrazione è senza dubbio quella attuale , visto che si trova già a quota- distribuiti in 18 presenze, 9 delle quali entrando a partita in corso - e non ha alcuna ...

Sei gol e tante emozioni, rivivi il Derby della Mole numero 206 RaiNews

Sanabria sta maturando gol e prestazioni, forse Juric sta trovando il centravanti che tanto cercava, Serve continuità ...Marcin Oleksy ha vinto il Puskas 2022 per il gol più bello dell'anno segnando in rovesciata senza una gamba. Una rete stupenda premiata al Fifa The Best che si è tenuto lunedì a Parigi. Ha battuto la ...