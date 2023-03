Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una Seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partitina a campo ridotto e lavoro tattico. A chiusura di Seduta il gruppo ha svolto esercitazione sui calci piazzati. Raspadori ha fatto terapie e lavoro in palestra. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilha svolto unadi allenamento, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partitina a campo ridotto e lavoro tattico. A chiusura diil gruppo ha svolto esercitazione sui calci piazzati. Raspadori ha fatto terapie e lavoro in palestra.

