Seduta di rifinitura per la Lazio in vista del Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Terminata la rifinitura di oggi della Lazio a Formello in vista della sfida di domani contro il Napoli di Spalletti. Come riporta Lazionews24.com Sarri recupera Patric dopo lo stop di ieri per sintomi influenzali, sarà probabilmente lui ad affiancare al centro della difesa Romagnoli. Il tecnico capitolino, tolto Casale, potrà finalmente scegliere dall’intera rosa. Sulle fasce in vantaggio Marusic a destra e Hysaj a sinistra, mentre Lazzari spera in una chance, dopo essere tornato titolare in campionato contro la Samp. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Terminata ladi oggi dellaa Formello indella sfida di domani contro ildi Spalletti. Come riportanews24.com Sarri recupera Patric dopo lo stop di ieri per sintomi influenzali, sarà probabilmente lui ad affiancare al centro della difesa Romagnoli. Il tecnico capitolino, tolto Casale, potrà finalmente scegliere dall’intera rosa. Sulle fasce in vantaggio Marusic a destra e Hysaj a sinistra, mentre Lazzari spera in una chance, dopo essere tornato titolare in campionato contro la Samp.

