Secondo Giorgetti, il Superbonus era ormai una droga per l’economia italiana (Di giovedì 2 marzo 2023) «Avevano creato un caos. I bonus edilizi avevano creato un effetto allucinogeno. È come quando uno dipende da una droga: ne chiederà sempre di più. Allora devi interromperla e semmai gli dai il metadone». Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti parla con il Corriere del decreto di due settimane fa che blocca la cedibilità dei crediti d’imposta dei bonus edilizi. Ieri Istat ha addossato a deficit degli anni scorsi circa 80 miliardi di quelle spese fiscali, che in tutto valevano però 110 miliardi a fine 2022. Ci sarebbero quindi trenta miliardi di quei costi ancora emersi. Giorgetti fa chiarezza: «Un’ottantina di miliardi riguardano il Superbonus e il bonus facciate al 90 per cento. Poi sì, c’è un’altra trentina di miliardi di crediti d’imposta da incentivi edilizi più tradizionali che non sono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 marzo 2023) «Avevano creato un caos. I bonus edilizi avevano creato un effetto allucinogeno. È come quando uno dipende da una: ne chiederà sempre di più. Allora devi interromperla e semmai gli dai il metadone». Il ministro delGiancarloparla con il Corriere del decreto di due settimane fa che blocca la cedibilità dei crediti d’imposta dei bonus edilizi. Ieri Istat ha addossato a deficit degli anni scorsi circa 80 miliardi di quelle spese fiscali, che in tutto valevano però 110 miliardi a fine 2022. Ci sarebbero quindi trenta miliardi di quei costi ancora emersi.fa chiarezza: «Un’ottantina di miliardi riguardano ile il bonus facciate al 90 per cento. Poi sì, c’è un’altra trentina di miliardi di crediti d’imposta da incentivi edilizi più tradizionali che non sono ...

