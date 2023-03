Se vogliamo che i nostri bimbi diventino adulti felici, torniamo ai fondamentali (Di giovedì 2 marzo 2023) di Carmelo Zaccaria Se vogliamo che i nostri bambini diventino adulti sani e felici, sostiene Victoria Prooday, educatrice e studiosa dell’infanzia, dobbiamo tornare ai fondamentali. E’ noto infatti come siano in aumento i disagi psicologici nei bambini, come stati d’ansia e disturbi dell’umore. Ma poi cosa significa veramente tornare ai fondamentali? Ancora in un recente passato il percorso formativo non somigliava precisamente ad un esercizio idilliaco, anzi era accompagnato spesso da sonori schiaffoni e punizioni corporali. Tuttavia il bambino, oltre alla famiglia, poteva contare su un cordone affettivo allargato i cui valori, solidi e inalienabili, lo avvolgevano e ne delineavano la personalità, ne forgiavano il carattere. I bimbi non si sentivano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) di Carmelo Zaccaria Seche ibambinisani e, sostiene Victoria Prooday, educatrice e studiosa dell’infanzia, dobbiamo tornare ai. E’ noto infatti come siano in aumento i disagi psicologici nei bambini, come stati d’ansia e disturbi dell’umore. Ma poi cosa significa veramente tornare ai? Ancora in un recente passato il percorso formativo non somigliava precisamente ad un esercizio idilliaco, anzi era accompagnato spesso da sonori schiaffoni e punizioni corporali. Tuttavia il bambino, oltre alla famiglia, poteva contare su un cordone affettivo allargato i cui valori, solidi e inalienabili, lo avvolgevano e ne delineavano la personalità, ne forgiavano il carattere. Inon si sentivano ...

