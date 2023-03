«Se non mi dai i soldi fai una brutta fine»: prima il debito per droga, poi le minacce e le violenze (Di giovedì 2 marzo 2023) Aveva contratto un debito per droga che gli è costato letteralmente caro. Minacciato e costretto a subire violenze, il pusher – un ragazzo di 25anni – era disposto a tutto per di ottenere il proprio denaro. Denaro che nel giro di pochi giorni era letteralmente lievitato passando dagli iniziali 2.500 euro ai 9mila. Un vero e proprio incubo per la vittima al quale gli agenti di polizia – grazie a delle specifiche indagini – hanno messo la parola fine. «Ora distruggo tutto»: ubriaco e drogato danneggia la stanza dell’hotel, poi si scaglia contro i carabinieri Il debito per droga e le minacce La vicenda ha inizio alla fine dello scorso anno quando l’uomo avrebbe venduto hashish, marijuana e cocaina ad un cliente per un valore di circa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 marzo 2023) Aveva contratto unperche gli è costato letteralmente caro. Minacciato e costretto a subire, il pusher – un ragazzo di 25anni – era disposto a tutto per di ottenere il proprio denaro. Denaro che nel giro di pochi giorni era letteralmente lievitato passando dagli iniziali 2.500 euro ai 9mila. Un vero e proprio incubo per la vittima al quale gli agenti di polizia – grazie a delle specifiche indagini – hanno messo la parola. «Ora distruggo tutto»: ubriaco eto danneggia la stanza dell’hotel, poi si scaglia contro i carabinieri Ilpere leLa vicenda ha inizio alladello scorso anno quando l’uomo avrebbe venduto hashish, marijuana e cocaina ad un cliente per un valore di circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Non è stato il Covid a mandare in perdita 1 impresa su 3, ma le folli politiche liberticide adottate dai Governi it… - nelloscavo : Viene saccheggiato, peraltro con approssimazione, anche dai 'grandi giornali' il lavoro di @scandura @RadioRadicale… - ProVitaFamiglia : ? I danni causati ai bambini dai bloccanti della pubertà La dott.ssa Maura Massimino spiega che i farmaci bloccan… - Roberto02234261 : @marcotravaglio Dai dello scemo a chi non la pensa come te, hai stesso umorismo di Medvedev con il quale hai eviden… - Betty82160064 : @marcofurfaro @ellyesse @marcofurfaro dai suoi previlegi! ????Parla lei che non sa da che parte sta il lavoro!! Piena… -