"Se hai le p***e...". Mourinho e il quarto uomo, cos'è successo davvero nello spogliatoio (Di giovedì 2 marzo 2023) Il k.o. per 2-1 contro la Cremonese, alla prima vittoria in A dopo 27 anni, e lo sfogo di José Mourinho contro il quarto uomo Serra, lo stesso che l'anno scorso annullò il gol del 2-1 al Milan contro lo Spezia, prima che i liguri segnassero nel finale il gol del definitivo vantaggio. Il 60enne allenatore di Setubal è stato sanzionato per due giornate dal Giudice Sportivo, "per avere al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione: per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". I protagonisti della faida sentiti a breve dalla Procura ...

