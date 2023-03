Scuderia Fulvio Norelli partenza con il botto della stagione 2023

(Di giovedì 2 marzo 2023)con ilper lanellaagonisticaper le moto da fuoristrada d’epoca,che fino a ottobre vede in calendario lo svolgimento di otto gare regionali, sette “tappe” del Campionato italiano, l’appuntamento con la “Sei Giorni” e tre prove del Campionato europeo, con una partecipazione media prevista di oltre 200 piloti. Nella gara “inaugurale” che si è disputata domenica 19 febbraio a Isso, nella Bassa bergamasca, e che ha visto il ricavato devoluto in beneficenza al reparto pediatria dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, i piloti“giallonera” Alberto e Maurizio Casartelli sono stati infatti i protagonisti assoluti...

... i dem pugliesi hanno nelladue pezzi da novanta come Michele Emiliano e Antonio Decaro. ...Martusciello si sta guardando attorno per costruire una lista che veda la Campania ...... Presidente dellaNorelli ed Enzo Paris, segretario, hanno stampato i materiali da ... Franco Gualdi, Enrico Boschi, Pierluigi Rottigni, Amelio Peri, Gianprimo Casari, Dante Mattioli,...... a firma diSolms, ha invece suggerito che la casella di d.t. potrebbe essere occupata da Enrico Cardile , già presente nei quadri tecnici della. Cardile, 47 anni di Arezzo, è in ...

SCUDERIA NORELLI SOLOENDURO.IT

Giovedì scorso la Scuderia Norelli ha fatto visita al Campione Mondiale di velocità Giacomo Agostini che ha aperto la sua casa in Bergamo per mostrare i suoi numerosi cimeli raccolti nel museo ...