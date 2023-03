Scontro treni, premier Grecia: è stato un tragico errore umano (Di giovedì 2 marzo 2023) In un discorso televisivo dopo il suo ritorno dal luogo dell'incidente ferroviario che ha causato almeno 43 morti, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che la collisione è stata "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) In un discorso televisivo dopo il suo ritorno dal luogo dell'incidente ferroviario che ha causato almeno 43 morti, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che la collisione è stata "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - Adnkronos : Proseguono le operazioni di ricerca e salvataggio in Grecia sul luogo dello scontro tra due treni: le vittime salgo… - marchess88 : A #larissa (#Grecia) almeno 40 morti e 72 feriti in uno scontro tra treni - Pinosuma1 : RT @baffi_francesco: Dopo lo scontro tra treni in Grecia il ministro dei Trasporti greco si è dimesso. Da noi dopo la strage nel mare di Cr… -