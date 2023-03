Scontro Serra-Mourinho, il mister della Roma in Procura Federale (Di giovedì 2 marzo 2023) Continua l’affaire riguardante José Mourinho e Marco Serra. Il tecnico della Roma è stato ascoltato quest’oggi dalla Procura Federale per discutere sullo Scontro avuto con il quarto ufficiale di gara nella partita persa contro la Cremonese, Scontro che ha portato all’espulsione del trainer portoghese. Il tutto è dovuto al labiale del direttore di gara nato a Torino, che ha esordito in serie A nel 2016. Un video che ha girato su internet ha ripreso le parole dette da Serra a Mourinho, un ‘Ti stanno prendendo tutti per il c…, vai a casa‘ che, se confermato, andrebbe troppo oltre per il ruolo ricoperto dal fischietto, dando così una motivazione alle parole di Mourinho al termine della ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Continua l’affaire riguardante Josée Marco. Il tecnicoè stato ascoltato quest’oggi dallaper discutere sulloavuto con il quarto ufficiale di gara nella partita persa contro la Cremonese,che ha portato all’espulsione del trainer portoghese. Il tutto è dovuto al labiale del direttore di gara nato a Torino, che ha esordito in serie A nel 2016. Un video che ha girato su internet ha ripreso le parole dette da, un ‘Ti stanno prendendo tutti per il c…, vai a casa‘ che, se confermato, andrebbe troppo oltre per il ruolo ricoperto dal fischietto, dando così una motivazione alle parole dial termine...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : 'Se hai le pa**e ripeti, poi mi chiedi scusa', 'Bugiardo. Uomo di m***a', lo scontro Mourinho-Serra - FcInterNewsit : Scontro Mourinho-Serra in Cremonese-Roma: Special One ascoltato in Procura Federale - forzaroma : VIDEO – Mourinho arrivato in Procura Federale: sarà ascoltato sullo scontro con Serra #ASRoma - Corriere : Mou-Serra, lo scontro negli spogliatoi: «Chiedimi scusa»; «No»; «Uomo di m...» - Luxgraph : Mourinho-Serra, scontro negli spogliatoi: cosa si sono detti dopo Cremonese-Roma #corriere #news #2022 #italy… -